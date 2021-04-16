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Экс-боец UFC задержан в Махачкале

Газета.Ruиещё 5
6 часов назад
Российский боец смешанного стиля (MMA) Гаджимурад Антигулов задержан в Махачкале, сообщает «Спорт-Экспресс».
Экс-боец UFC задержан в Махачкале
Фото: ReutersReuters
По информации издания, при обыске у спортсмена был обнаружен пистолет, однако о точных причинах задержания Антигулова не сообщается.
В смешанных единоборствах россиянин провел 28 поединков, в которых одержал 20 побед и потерпел восемь поражений. В последнем бою, который прошел 19 октября 2020 года на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night на «Бойцовском острове» в Абу-Даби, Антигулов проиграл соотечественнику Максиму Гришину техническим нокаутом.
Для россиянина это поражение стало четвертым кряду. После него UFC разорвал контракт с бойцом.
Ранее сообщалось, что Антигулов устроил драку на свадьбе в Дагестане. В СМИ сообщалось, что спортсмен находился в состоянии алкогольного опьянения. Боец MMA распивал алкогольные напитки, но на других столах их не было. Гости просили его убрать спиртные напитки, но боец отказался. Антигулов напал на одного из гостей, в результате чего началась массовая драка.
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