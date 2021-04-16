Экс-боец UFC задержан в Махачкале

Российский боец смешанного стиля (MMA) Гаджимурад Антигулов задержан в Махачкале, сообщает «Спорт-Экспресс».

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По информации издания, при обыске у спортсмена был обнаружен пистолет, однако о точных причинах задержания Антигулова не сообщается.

В смешанных единоборствах россиянин провел 28 поединков, в которых одержал 20 побед и потерпел восемь поражений. В последнем бою, который прошел 19 октября 2020 года на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night на «Бойцовском острове» в Абу-Даби, Антигулов проиграл соотечественнику Максиму Гришину техническим нокаутом.

Для россиянина это поражение стало четвертым кряду. После него UFC разорвал контракт с бойцом.