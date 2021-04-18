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Харитонов одержал победу в поединке на голых кулаках

Lenta.ru
1 час назад
Российский боец смешанного стиля (MMA) Сергей Харитонов одержал победу в своем дебютном поединке на голых кулаках. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Харитонов одержал победу в поединке на голых кулаках
Фото: РИА НовостиРИА Новости
40-летний тяжеловес нокаутировал американца Майка Кука уже в первом раунде. Перед решающим ударом он трижды отправлял оппонента в нокдаун. Турнир Stone Faces прошел в США. Ивент транслировался в записи — бои состоялись за несколько дней до показа.
О планах тяжеловеса выступить на турнире стало известно еще в марте. К этому времени Харитонов уже успел попробовать себя в профессиональном боксе. В сентябре 2020-го он победил Дэнни Уильямса.
Харитонов известен по выступлениям в Pride, M-1, Bellator. На счету российского тяжеловеса 30 побед при семи поражениях в MMA.
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