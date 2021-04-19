Емельяненко высмеял бой Харитонова на кулаках

Он добавил, что его будущий соперник рэпер Джиган смог бы одолеть и Харитонова, и его оппонента.

Емельяненко и Харитонов неоднократно вступали в перепалку в социальных сетях. Конфликт между бойцами начался еще в 2011 году. Оба тяжеловеса известны по выступлениям в Pride.