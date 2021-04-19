Сына Кадырова раскритиковали после спорной победы

При этом Баттиров уверенно держался на ногах и был готов продолжать бой, но рефери зафиксировал у Аслана нокдаун, а секунданты спортсмена выбросили в ринг белое полотенце.

Подписчики под одним из постов Кадырова-младшего в Instagram писали такие сообщения: "Хорошо подрался с Баттировым в подстановке, самому не стыдно?" "Ну и кто ты после боя с Батировым?" "Спасибо за мощный бой, ты держался до последнего, но в итоге обосрался! Скажи спасибо своему отцу!" "Самая позорная победа, лучше проиграть, чем такую победу иметь". Ранее сообщалось, что 13-летнему сыну Рамзана Кадырова присудили спорную победу на турнире по боксу.