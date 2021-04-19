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13-летнего сына Рамзана Кадырова раскритиковали в Instagram после спорной победы

Газета.Ru
3 часа назад
13-летнего Адама Кадырова, сына главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, раскритиковали в соцсетях после спорной победы на турнире по боксу под названием "Время Легенд 6: Специальная операция".
Сына Кадырова раскритиковали после спорной победы
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Соперником Кадырова-младшего был Аслан Баттиров. Во втором раунде соперники устроили очень активный размен ударами, но в один момент судья разнял боксеров и начал десятисекундный отсчет.
При этом Баттиров уверенно держался на ногах и был готов продолжать бой, но рефери зафиксировал у Аслана нокдаун, а секунданты спортсмена выбросили в ринг белое полотенце.
Баттиров лишь удивленно разводил руками, а Кадырову-младшему вручили чемпионский пояс.
Подписчики под одним из постов Кадырова-младшего в Instagram писали такие сообщения: "Хорошо подрался с Баттировым в подстановке, самому не стыдно?" "Ну и кто ты после боя с Батировым?" "Спасибо за мощный бой, ты держался до последнего, но в итоге обосрался! Скажи спасибо своему отцу!" "Самая позорная победа, лучше проиграть, чем такую победу иметь". Ранее сообщалось, что 13-летнему сыну Рамзана Кадырова присудили спорную победу на турнире по боксу.
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