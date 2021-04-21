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Экс-чемпионка UFC Роузи объявила, что ждет ребенка

Sport24
10 часов назад
Экс-чемпионка UFC Ронда Роузи объявила о беременности. Она ждет ребенка от бывшего бойца ММА Трэвиса Брауна.
Экс-чемпионка UFC Роузи ждет ребенка
Фото: InstagramInstagram
На своем официальном ютуб-канале Роузи объявила, что находится на четвертом месяце беременности. Ожидается, что Роузи станет матерью 22 сентября.
Роузи завершила карьеру в ММА в 2017 году после двух поражений от Аманды Нуньес и Холли Хольм. Браун официально не уходил из спорта, но свой последний поединок в UFC провел еще в летом 2017 года.
MMA,Аманда Нуньес,Трэвис Браун,
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