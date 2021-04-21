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Тренер Джигана назвал способ победить Емельяненко

Lenta.ru
12 часов назад
Тренер Джигана назвал способ победить Емельяненко
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Максим Новоселов, тренер рэпера Джигана, назвал способ для своего подопечного победить бойца смешанного стиля (MMA) Александра Емельяненко. Об этом сообщает Пятый канал.
По мнению специалиста, исполнитель обладает хорошей подготовкой и сильным ударом. Он также добавил, что единоборства — непредсказуемый вид спорта, в котором исход поединка может решить одно точное попадание.
9 апреля Джиган заявил о желании получить за бой с Емельяненко 50 миллионов рублей. Соперник рэпера посчитал эту сумму адекватной, напомнив о дорогой медицине. Стороны пока не договорились о дате поединка. Бой, предположительно, пройдет осенью этого года.
Емельяненко не выступал с лета 2020-го. В июле он уступил россиянину Магомеду Исмаилову. Всего на счету спортсмена 37 поединков: 28 побед, восемь поражений, еще один бой с его участием завершился вничью.
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