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Сын Кадырова готов дать реванш своему сопернику

Газета.Ruиещё 13
8 часов назад
Адам Кадыров, сын главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, готов дать реванш своему сопернику Аслану Биттирову.
Сын Кадырова готов дать реванш сопернику
Фото: ТАССТАСС
Напомним, что скандал вызвала сомнительная победа Амана над Баттировым. Во втором раунде Кадыров пропустил несколько ударов Баттирова, после чего судья начал отсчитывать десять секунд в сторону Аслана.
При этом соперник Амана уверенно держался на ногах и был готов продолжать бой, но рефери зафиксировал у него нокдаун, а секунданты спортсмена выбросили в ринг белое полотенце.
Поединок транслировался на телеканале "Матч! Боец" и комментатор явно не понял происходящего, назвав решение судьи "довольно непонятным".
"Я хотел присмотреться на первом и втором раунде, а на третьем атаковать, но они остановили. Я не доволен этим. Готов повторно встретиться с Биттировым. Кто сомневается — делайте ставки, я вам покажу", - передает слова Кадырова-младшего русская служба BBC.
Ранее Кадыров назвал "черным пиаром" новости о победе сына в боксерском бою.
MMA,Аслан Биттиров,Адам Кадыров,Рамзан Кадыров,Русская служба BBC,
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