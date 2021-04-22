"Космический": Емельяненко о гонораре за бой с Джиганом

По словам менеджера, Александр Емельяненко получит за этот бой рекордные для себя деньги.

Как сообщал «Рамблер», ранее Джиган и Емельяненко договорились о бое. Поединок планируется провести по правилам бокса. Дата боя и площадка, на которой он пройдет, пока не определены. Сообщалось, что Джиган запросил за бой с Емельяненко 50 млн рублей.