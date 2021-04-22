Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Матч-центр
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Войти в почту

Александр Емельяненко рассказал о "космическом" гонораре за бой с Джиганом

Вероника Полынина
2 часа назад
Менеджер бойца смешанного стиля (MMA) Александра Емельяненко Азамат Бостанов рассказал о гонораре своего клиента за бой с рэпером Джиганом.
"Космический": Емельяненко о гонораре за бой с Джиганом
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По словам менеджера, Александр Емельяненко получит за этот бой рекордные для себя деньги.
«Цифры космические, мы их обнародуем после подписания. Такого гонорара у Александра за всю историю выступления в ММА еще не было», - заявил он «Спорт-Экспрессу».
Как сообщал «Рамблер», ранее Джиган и Емельяненко договорились о бое. Поединок планируется провести по правилам бокса. Дата боя и площадка, на которой он пройдет, пока не определены. Сообщалось, что Джиган запросил за бой с Емельяненко 50 млн рублей.
В подготовке к поединку рэперу, в частности, помогает бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Костя Цзю.
MMA,Костя Цзю,Александр Емельяненко,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители