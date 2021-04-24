Джонсон нокаутировал Побережца на турнире АСА 122

Чемпион Absolute Championship Akhmat (ACA) в тяжелом весе американец Тони Джонсон "Халк" нокаутировал украинца Дмитрия Побережца на турнире в Минске. Встреча прошла под полным контролем Джонсона.

В первой пятиминутке 35-летний атлет владел небольшим преимуществом; во втором раунде у Побережца появилось сильное рассечение, а в концовке раунда спортсмен выплевывал капу, тем самым пытаясь получить возможность передохнуть.