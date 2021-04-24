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Джонсон нокаутировал Побережца на турнире АСА 122

Газета.Ruиещё 8
35 минут назад
Чемпион Absolute Championship Akhmat (ACA) в тяжелом весе американец Тони Джонсон "Халк" нокаутировал украинца Дмитрия Побережца на турнире в Минске. Встреча прошла под полным контролем Джонсона.
Джонсон нокаутировал Побережца на турнире АСА 122
Фото: InstagramInstagram
В первой пятиминутке 35-летний атлет владел небольшим преимуществом; во втором раунде у Побережца появилось сильное рассечение, а в концовке раунда спортсмен выплевывал капу, тем самым пытаясь получить возможность передохнуть.
В третьем раунде Джонсон продолжил избивать своего оппонента. За 70 секунд до окончания раунда рефери принял решение досрочно прекратить бой и присудить победу американцу. Напомним, что Джонсон завоевал титул чемпиона в ноябре 2020 года на турнире ACA 114, нокаутировав Даниэля Омельянчука.
Дмитрий Побережец, который не проигрывал до этого в последних 16-ти поединках, вернулся в клетку после почти четырехлетнего перерыва и нокаутировал Адама Палаша и Руслана Магомедова. Ранее Тони Джонсон высказался о перспективах российского бойца смешанных единоборств (ММА) Александра Емельяненко.
MMA,Даниэль Омельянчук,Дмитрий Побережец,Руслан Магомедов,Александр Емельяненко,
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