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Боец UFC Вайдман покинул турнир UFC 261 на носилках

Газета.Ruиещё 9
4 часа назад
Американский боец смешанных единоборств (ММА) Крис Вайдман проиграл Юрайю Холлу на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 261.
Боец UFC Вайдман покинул турнир UFC на носилках
Фото: InstagramInstagram
Поединок завершился досрочной победой Холла в первом раунде: американец на 14-й секунде нанес лоукик, ставший для него роковым - после удара его нога буквально сломалась, и рефери пришлось прекратить бой.
Травма оказалась настолько серьезной, что бывший чемпион UFC в среднем весе покинул октагон в слезах на носилках.
Напомним, что этот турнир проходит в Джексонвилле при заполняемости арены в 15 тысяч человек. Такого количества зрителей на ивентах UFC не было с начала пандемии коронавирусной инфекции.
Ранее сообщалось, что в Великобритании арестовали наркодилера, выдававшего себя за бойца UFC Конора Макгрегора.
MMA,Крис Вайдман,Конор Макгрегор,
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