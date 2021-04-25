Боец UFC Вайдман покинул турнир UFC на носилках

Поединок завершился досрочной победой Холла в первом раунде: американец на 14-й секунде нанес лоукик, ставший для него роковым - после удара его нога буквально сломалась, и рефери пришлось прекратить бой.

Травма оказалась настолько серьезной, что бывший чемпион UFC в среднем весе покинул октагон в слезах на носилках.

Напомним, что этот турнир проходит в Джексонвилле при заполняемости арены в 15 тысяч человек. Такого количества зрителей на ивентах UFC не было с начала пандемии коронавирусной инфекции.