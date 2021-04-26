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Боец Магомедшарипов исключен из рейтинга полулегковесов UFC

Газета.Ruиещё 8
6 часов назад
Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Забит Магомедшарипов исключен из рейтинга полулегковесов промоушена. Спортсмен выпал из списка по причине длительной неактивности.
Российского бойца исключили из рейтинга UFC
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Россиянин занимал третью строчку в рейтинге.
В профессиональной карьере Магомед провел 19 поединков, в которых одержал 18 побед и потерпел одно поражение. Последний бой он провел 9 ноября 2019 года на турнире UFC Fight Night 163, который прошел в Москве. Тогда россиянин одержал победу единогласным решением судей над представителем США Кэлвином Каттаром.
Стоит отметить, что в 2020 году спортсмен не выходил в октагон из-за того, что его поединок против мексиканца Яира Родригеса дважды сорвался.
Президент UFC Дана Уайт еще в январе говорил, что промоушен постарается предоставить Магомедшарипову соперника, а от боя с Родригесом, возможно, придется отказаться.
Первый бой Забит провел 9 мая 2012 года, одолев Жумагельды Жетписбаева из Казахстана.
Ранее Магомедшарипов прокомментировал совместное фото с Хабибом.
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