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Боец Забит Магомедшарипов может завершить карьеру

ТАССиещё 8
3 часа назад
Российский боец смешанного стиля Забит Магомедшарипов, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), может завершит карьеру. Об этом ТАСС сообщил источник.
Боец Магомедшарипов может завершить карьеру
Фото: ТАССТАСС
"С высокой долей вероятности Забит больше не будет драться", - сказал собеседник агентства.
Представители Магомедшарипова при этом отметили, что боец может получить следующий бой в UFC уже ближайшим летом. В апреле россиянин был исключен из рейтинга UFC. До этого 30-летний Магомедшарипов занимал третью строчку рейтинга в полулегком весе.
Магомедшарипов провел последний поединок в ноябре 2019 года, победив единогласным решением судей американца Келвина Каттара. Всего на счету россиянина 18 побед и одно поражение.
MMA,Забит Магомедшарипов,
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