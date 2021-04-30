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Немков рассказал о реакции Емельяненко на удары на спаррингах

Артём Кульша
2 часа назад
Боец Федор Емельяненко не предъявляет претензий, когда получает удары во время спаррингов. Об этом его коллега Вадим Немков рассказал News.ru.
Немков рассказал о реакции Емельяненко на удары на спаррингах
Фото: ТАССТАСС
Немков, как сообщал «Рамблер», — четырехкратный чемпион мира и двукратный чемпион Европы по боевому самбо, чемпион Bellator в полутяжелом весе. Сегодня он дал интервью News.ru. В ходе него он рассказал, что Емельяненко никогда не предъявляет претензий, если во время спаррингов «искры летят».
«Нам тренер всегда говорил, чтобы мы зарубались. Так должно быть, чтобы потом не было неожиданностей в бою. Чтобы не было такого, что тебе прилетел удар и ты не понимаешь, где находишься», — сообщил Немков.
Он добавил, что если Емельяненко готовится к бою, то в ходе тренировок с ним он работает в полную силу, а если приезжает поднабрать сил — в щадящем режиме, чтобы не травмировать.
В середине апреля Емельяненко сообщил, что у него осталось два боя по контракту с Bellator, а первый из них он планирует провести осенью. В последнем поединке Емельяненко победил Куинтона Джексона техническим нокаутом в первом раунде. 20 апреля Емельяненко был исключен из рейтинга 10 лучших бойцов в тяжелой весовой категории Bellator.
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