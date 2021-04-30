Немков рассказал о реакции Емельяненко на удары на спаррингах

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Немков, как сообщал «Рамблер», — четырехкратный чемпион мира и двукратный чемпион Европы по боевому самбо, чемпион Bellator в полутяжелом весе. Сегодня он дал интервью News.ru. В ходе него он рассказал, что Емельяненко никогда не предъявляет претензий, если во время спаррингов «искры летят».

«Нам тренер всегда говорил, чтобы мы зарубались. Так должно быть, чтобы потом не было неожиданностей в бою. Чтобы не было такого, что тебе прилетел удар и ты не понимаешь, где находишься», — сообщил Немков.

Он добавил, что если Емельяненко готовится к бою, то в ходе тренировок с ним он работает в полную силу, а если приезжает поднабрать сил — в щадящем режиме, чтобы не травмировать.