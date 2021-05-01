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Кадыров провел спарринг с бойцом UFC

Газета.Ruиещё 1
4 часа назад
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров провел спарринг с бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хамзатом Чимаевым.
Видео тренировки Кадыров опубликовал во «ВКонтакте».
Кадыров отметил, что скоро Чимаев выиграет титул UFC.
26-летний Чимаев ярко дебютировал в UFC в июле прошлого года, одержав две победы девять дней. Спустя несколько месяцев швед добавил в рекорд еще одну победу нокаутом. Позднее Чимаев должен был встретиться с бойцом из топ-10 рейтинга, однако несколько раз его поединки срывались по разным причинам. В марте стало известно, что Борз сдал положительный тест на коронавирус, а впоследствии столкнулся с серьезными последствиями болезни во время восстановлении и даже заявил о завершении карьеры, поскольку думал, что умирает. Ожидается, что следующий бой он сможет провести летом 2021-го
Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров назвал «черным пиаром» новости о победе своего 13-летнего сына Адама в боксерсом бою на турнире в Грозном над Асланом Биттировым.
MMA,Видео,Рамзан Кадыров,
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