Кадыров провел спарринг с бойцом UFC

26-летний Чимаев ярко дебютировал в UFC в июле прошлого года, одержав две победы девять дней. Спустя несколько месяцев швед добавил в рекорд еще одну победу нокаутом. Позднее Чимаев должен был встретиться с бойцом из топ-10 рейтинга, однако несколько раз его поединки срывались по разным причинам. В марте стало известно, что Борз сдал положительный тест на коронавирус, а впоследствии столкнулся с серьезными последствиями болезни во время восстановлении и даже заявил о завершении карьеры, поскольку думал, что умирает. Ожидается, что следующий бой он сможет провести летом 2021-го