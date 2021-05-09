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Макгрегор назвал самый легкий бой в карьере

Lenta.ruиещё 11
9 мая 2021
Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор назвал имя бойца, поединок с которым был самым легким в его карьере. Об этом он написал в Twitter.
Макгрегор назвал самый легкий бой в карьере
Фото: ReutersReuters
Спортсмен отметил, что легче всего ему было в бою с американцем Дастином Порье. Он уточнил, что речь идет о их первом поединке.
10 июля Макгрегор проведет третий бой с Порье на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Их противостояние возглавит ивент. Билеты на турнир были распроданы за секунды. Также ирландец заявлял о готовности подняться в полусредний вес ради боя с Камару Усманом.
В январе Макгрегор проиграл нокаутом Порье. Американец таким образом взял реванш за поражение 2014 года.
Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях.
MMA,Конор Макгрегор,
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