Махачев поднялся в топ-10 рейтинга UFC

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев, выступающий в UFC, поднялся на десятое место в легком дивизионе, отыграв в обновленной версии рейтинга одну позицию, сообщает сайт Абсолютного бойцовского чемпионата.
В топ-3 бойцов UFC вне зависимости от весовой категории изменений не произошло. Лидирует экс-чемпион в полутяжелом весе Джон Джонс, вторую строчку занимает обладатель пояса в полусреднем весе Камару Усман, замыкает тройку лучший полулегковес Алекс Волкановски.
Напомним, в активе Махачева в ММА 19 побед и одно поражение. В качестве следующего соперника для российского бойца рассматриваются Дос Аньос, Пол Фелдер и Дэн Хукер.