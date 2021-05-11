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Махачев поднялся в топ-10 рейтинга UFC

Советский спортиещё 4
7 часов назад
В общем рейтинге pound-4-pound лидерство по-прежнему удерживает Джон Джонс.
Махачев поднялся в топ-10 рейтинга UFC
Фото: ТАССТАСС
Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев, выступающий в UFC, поднялся на десятое место в легком дивизионе, отыграв в обновленной версии рейтинга одну позицию, сообщает сайт Абсолютного бойцовского чемпионата.
В топ-3 бойцов UFC вне зависимости от весовой категории изменений не произошло. Лидирует экс-чемпион в полутяжелом весе Джон Джонс, вторую строчку занимает обладатель пояса в полусреднем весе Камару Усман, замыкает тройку лучший полулегковес Алекс Волкановски.
Напомним, в активе Махачева в ММА 19 побед и одно поражение. В качестве следующего соперника для российского бойца рассматриваются Дос Аньос, Пол Фелдер и Дэн Хукер.
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