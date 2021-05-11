Махачев поднялся в топ-10 рейтинга UFC

В топ-3 бойцов UFC вне зависимости от весовой категории изменений не произошло. Лидирует экс-чемпион в полутяжелом весе Джон Джонс, вторую строчку занимает обладатель пояса в полусреднем весе Камару Усман, замыкает тройку лучший полулегковес Алекс Волкановски.