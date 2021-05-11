«Да защитит Аллах нашу умму»: Хабиб поддержал Палестину

На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», служащие пограничной полиции Израиля в соответствии с решением суда начали выселение арабских семей в районе Шейх-Джаррахе в Иерусалиме. После этого между израильскими силовиками и палестинцами начались столкновения.

Сегодня ночью Нурмагомедов опубликовал в инстаграме постер с надписью на английском языке «Не нужно быть мусульманином, чтобы вступиться за Газу, надо просто быть человеком». В подписи он указал хешгег #prayforpalestine (#молитесьзапалестину) и эмодзи в виде раскрытых ладоней.