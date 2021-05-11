«Да защитит Аллах нашу умму»: Хабиб поддержал Палестину

Сегодня ночью Нурмагомедов опубликовал в инстаграме постер с надписью на английском языке «Не нужно быть мусульманином, чтобы вступиться за Газу, надо просто быть человеком». В подписи он указал хешгег #prayforpalestine (#молитесьзапалестину) и эмодзи в виде раскрытых ладоней.
По данным израильских СМИ, палестинцы осуществляют массированные ракетные обстрелы населенных пунктов в Израиле, в результате чего пострадали десятки человек. По информации арабских средств массовой информации, в результате ответных обстрелов сектора Газа со стороны Израиля погибли 26 человек, более 120 пострадали.