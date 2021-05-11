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«Да защитит Аллах нашу умму»: Хабиб поддержал Палестину

Алиса Селезнёва
5 часов назад
Боец Хабиб Нурмагомедов высказался в инстаграме в поддержку Палестины.
«Да защитит Аллах нашу умму»: Хабиб поддержал Палестину
Фото: РИА НовостиРИА Новости
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», служащие пограничной полиции Израиля в соответствии с решением суда начали выселение арабских семей в районе Шейх-Джаррахе в Иерусалиме. После этого между израильскими силовиками и палестинцами начались столкновения.
Сегодня ночью Нурмагомедов опубликовал в инстаграме постер с надписью на английском языке «Не нужно быть мусульманином, чтобы вступиться за Газу, надо просто быть человеком». В подписи он указал хешгег #prayforpalestine (#молитесьзапалестину) и эмодзи в виде раскрытых ладоней.
«Очень грустно видеть, что весь мир закрывает глаза на Палестину, мы не можем игнорировать наших братьев и сестер, которые страдают, подвергаются бомбардировкам и выселению, да защитит Аллах нашу умму», — написал на английском языке автор комментария с наибольшим количеством лайков (более 12 тысяч).
По данным израильских СМИ, палестинцы осуществляют массированные ракетные обстрелы населенных пунктов в Израиле, в результате чего пострадали десятки человек. По информации арабских средств массовой информации, в результате ответных обстрелов сектора Газа со стороны Израиля погибли 26 человек, более 120 пострадали.
MMA,Хабиб Нурмагомедов,
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