Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Матч-центр
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Войти в почту

Кадыров пообещал Хабибу любые деньги за поединок с бойцом «Ахмата»

Артём Кульша
2 часа назад
Глава Чечни Рамзан Кадыров готов дать бойцу Хабибу Нурмагомедову любой гонорар за бой с Хамзатом Чимаевым. Об этом сообщает «Грозный Информ».
Кадыров пообещал Хабибу любые деньги за поединок с бойцом «Ахмата»
Фото: ramzan/vk.comramzan/vk.com
В октябре, как сообщал «Рамблер», Нурмагомедов одержал 29-ю победу в смешанных единоборствах при отсутствии поражений и в третий раз защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. После боя Нурмагомедов объявил о завершении соревновательной карьеры, а в марте сделал это официально.
На днях Кадыров провел прямой эфир в одной из социальных сетей. В ходе него он назвал Нурмагомедова — проектом UFC. Он признал, что боец «всех порвал» в этой организации, но усомнился в том, что тот одержит победу над бойцом клуба «Ахмат» Хамзатом Чимаевым.
«Я готов дать ему любой гонорар, если он выступит в клубе "Ахмат" и одержит победу над нашим бойцом», — заявил глава Чечни.
Он назвал Чимаева неординарным спортсменом, готовым выступить в любой весовой категории. Кадыров выразил уверенность, что тот очень интересен для UFC и в будущем обязательно станет чемпионом этой организации, а спортсменам, которые взяли пояс и ушли непобежденными, пожелал удачи.
MMA,Хабиб Нурмагомедов,Рамзан Кадыров,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители