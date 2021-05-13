Кадыров пообещал Хабибу любые деньги за поединок с бойцом «Ахмата»

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В октябре, как сообщал «Рамблер», Нурмагомедов одержал 29-ю победу в смешанных единоборствах при отсутствии поражений и в третий раз защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. После боя Нурмагомедов объявил о завершении соревновательной карьеры, а в марте сделал это официально.

На днях Кадыров провел прямой эфир в одной из социальных сетей. В ходе него он назвал Нурмагомедова — проектом UFC. Он признал, что боец «всех порвал» в этой организации, но усомнился в том, что тот одержит победу над бойцом клуба «Ахмат» Хамзатом Чимаевым.

«Я готов дать ему любой гонорар, если он выступит в клубе "Ахмат" и одержит победу над нашим бойцом», — заявил глава Чечни.