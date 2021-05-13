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Кадыров упрекнул Нурмагомедова в выступлении без флага России

Lenta.ru
3 часа назад
Глава Чечни Рамзан Кадыров в прямом эфире в Instagram упрекнул российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова в выступлении без флага в России.
Кадыров упрекнул Хабиба в выступлении без флага России
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Я никогда не видел, чтобы наш брат Хабиб выступал с флагом Российской Федерации, флагом Дагестана. Поэтому, четко зная, на что идет, он стал чемпионом, не допуская при этом ошибок», — заявил политик.
Также Кадыров назвал Нурмагомедова проектом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) и пообещал бывшему чемпиону любой гонорар за поединок с одним из бойцов клуба «Ахмат». Он посчитал, что в чеченском промоушене ему будет сложнее одержать победу.
Нурмагомедов покинул MMA в октябре 2020-го после победы над Джастином Гейджи. Он заявил, что пообещал об этом матери. Спортсмен — бывший чемпион UFC в легком весе. На его счету 29 побед в 29 поединках.
MMA,Хабиб Нурмагомедов,Рамзан Кадыров,
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