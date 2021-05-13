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Канделаки готова организовать поединок Хабиба против бойца клуба Кадырова

Газета.Ru
3 часа назад
Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки готова организовать поединок бывшего обладателя чемпионского пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова против бойца клуба главы Чеченской республики Рамзана Кадырова «Ахмат». Соответствующий пост она опубликовала в своем Telegram-канале.
Канделаки организует поединок Хабиба против бойца Кадырова
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Отличные новости, Рамзан Ахматович. С удовольствием предоставим площадку "Матч ТВ" для боя Хабиба Нурмагомедова с бойцом вашего клуба", - написала Канделаки.
Напомним, что во время недавнего прямого эфира в Instagram Кадыров подверг жесткой критике 32-летнего дагестанца.
"Если кто-то даже пропустил бой, то его сразу снимают с рейтинга, а его никогда не снимали с рейтинга. Он даже сам знает, что он — проект UFC. Если он не проект, то я никогда не видел, чтобы наш брат Хабиб выступал с флагом Россиии или Дагестана. Поэтому он, четко зная на что идет, стал чемпионом. И стал чемпионом, не допуская ошибок", — заявил Кадыров.
Ранее сообщалось, что бывший боец смешанных единоборств (ММА) Дмитрий Сосновский получил 8,5 лет колонии строгого режима за вымогательство и похищение человека в Москве.
MMA,Дмитрий Сосновский,Хабиб Нурмагомедов,Тина Канделаки,Рамзан Кадыров,ФСИН,
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