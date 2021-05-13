Канделаки организует поединок Хабиба против бойца Кадырова

"Отличные новости, Рамзан Ахматович. С удовольствием предоставим площадку "Матч ТВ" для боя Хабиба Нурмагомедова с бойцом вашего клуба", - написала Канделаки.
"Если кто-то даже пропустил бой, то его сразу снимают с рейтинга, а его никогда не снимали с рейтинга. Он даже сам знает, что он — проект UFC. Если он не проект, то я никогда не видел, чтобы наш брат Хабиб выступал с флагом Россиии или Дагестана. Поэтому он, четко зная на что идет, стал чемпионом. И стал чемпионом, не допуская ошибок", — заявил Кадыров.