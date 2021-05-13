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Российского бойца отправили в колонию. Он признан виновным в похищении бизнесмена

Газета.Ru
3 часа назад
Российский боец MMA Дмитрий Сосновский осужден на восемь с половиной лет лишения свободы. В октябре 2019 года он в составе группы стал участником похищения человека.
Экс-боец UFC Сосновский осужден на 8,5 года колонии
Фото: InstagramInstagram
MMA,Дмитрий Сосновский,
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