Исмаилов отреагировал на слова Кадырова о Нурмагомедове

«Хочу прокомментировать слова главы Чеченской Республики по поводу того, что Хабиб – проект UFC. Тут я, конечно же, с Рамзаном Ахматовичем не соглашусь. Хабиб – проект Абдулманапа Нурмагомедова. Проект упорства, целеустремлённости, трудолюбия и дисциплины.
Хабиб – парнишка с гор, который приехал в UFC во времена, когда там не было допинг-контроля, побеждал и никому не был интересен. То есть в UFC не обращали на него внимания: после череды побед ему не давали драться за титул. Просто не мог парнишка с гор, который не может связать и двух слов на английском, неожиданно стать проектом UFC. Это ему нужно было изучить английский, правильно подавать себя, правильно побеждать, и так далее и тому подобное. Он переезжал всех во времена, когда не было допинг-контроля. Когда появился допинг-контроль, и показатели у всех начали падать, у Хабиба они только росли. Хочу сказать, что он просто на другом уровне.
Думаю, если бы он не завершил карьеру, он бы и в России, и за её пределами переехал бы и растрепал любого. ACA — это, конечно же, конкурентная и очень крутая организация. Я ACA не понаслышке знаю. Но Хабиб — это птица совсем другого полёта. Хабиб — это просто другой уровень. Он заставил считаться с собой лучшую организацию в мире. Заставил себя слушать, слышать и считаться с собой», — рассказал Исмаилов в своём «инстаграме».