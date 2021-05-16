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«Где машина, чувак?» Боец UFC бросил вызов Илону Маску

Секрет Фирмы
5 часов назад
Американский боец лиги UFC Бенил Дариуш бросил вызов основателю Tesla и SpaceX Илону Маску. О поединке пока речи не идёт, но спортсмен настоятельно потребовал от миллиардера новый электромобиль.
Боец UFC против Илона Маска: миллиардеру брошен вызов
Фото: ReutersReuters
Дариуш сделал заявление после победного боя с соотечественником Тони Фергюсоном, над которым он одержал победу. В беседе с журналистами он сказал:
«Я хочу бросить вызов кое-кому. Это Илон Маск. Илон Маск, где машина моей жены, чувак?»
Как пояснил боец UFC, его жена заказала машину ещё полгода назад, но так и не дождалась электромобиля.
Ранее стало известно, что покупатели обновлённых Tesla Model S и Model X столкнулись с серьёзными задержками в поставках из-за разработки для электрокаров нового программного обеспечения.
«Мы ждем ребенка, мне нужна хорошая машина. Я должен обезопасить своего ребенка, так что давай, Илон, я жду свою тачку», — заявил Дариуш.
Бой с Фергюсоном стал для Дариуша 20-м в UFC, и перед рождением дочери он намерен взять отпуск. Как отреагировал на вызов Илон Маск, пока неизвестно.
Ранее миллиардер сам вызвал на бой в октагоне голливудского актёра Джонни Деппа. Претензии были связаны с актрисой Эмбер Хёрд, с которой Маск встречался после её развода с артистом. Депп утверждал, что Маск и Хёрд были в отношениях ещё до их развода, и угрожал миллиардеру увечьями.
«Если Джонни хочет подраться в клетке, просто дайте мне знать», — прокомментировал миллиардер ситуацию в интервью The New York Times.
MMA,Илон Маск,Джонни Депп,SpaceX,New York Times,
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