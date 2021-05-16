Боец UFC против Илона Маска: миллиардеру брошен вызов

Американский боец лиги UFC Бенил Дариуш бросил вызов основателю Tesla и SpaceX Илону Маску . О поединке пока речи не идёт, но спортсмен настоятельно потребовал от миллиардера новый электромобиль.

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Дариуш сделал заявление после победного боя с соотечественником Тони Фергюсоном, над которым он одержал победу. В беседе с журналистами он сказал:

«Я хочу бросить вызов кое-кому. Это Илон Маск. Илон Маск, где машина моей жены, чувак?»

Как пояснил боец UFC, его жена заказала машину ещё полгода назад, но так и не дождалась электромобиля.

Ранее стало известно, что покупатели обновлённых Tesla Model S и Model X столкнулись с серьёзными задержками в поставках из-за разработки для электрокаров нового программного обеспечения.

«Мы ждем ребенка, мне нужна хорошая машина. Я должен обезопасить своего ребенка, так что давай, Илон, я жду свою тачку», — заявил Дариуш.

Бой с Фергюсоном стал для Дариуша 20-м в UFC, и перед рождением дочери он намерен взять отпуск. Как отреагировал на вызов Илон Маск, пока неизвестно.

Ранее миллиардер сам вызвал на бой в октагоне голливудского актёра Джонни Деппа . Претензии были связаны с актрисой Эмбер Хёрд, с которой Маск встречался после её развода с артистом. Депп утверждал, что Маск и Хёрд были в отношениях ещё до их развода, и угрожал миллиардеру увечьями.