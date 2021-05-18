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Рэпер Баста предложил Хабибу стать министром культуры Дагестана

Газета.Ruиещё 2
5 часов назад
Рэпер Василий Вакуленко, известный как Баста, предложил экс-бойцу Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибу Нурмагомедову стать министром культуры Дагестана.
Рэпер Баста предложил Хабибу стать министром культуры Дагестана
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Хабибу нужно стать министром культуры. Хабиб стал бы замечательным министром культуры Дагестана. Он человек очень образованный, поездил по миру. У него правильная позиция по многим моментам", - сказал Баста на YouTube-канале "Руки выше".
После победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 Нурмагомедов объявил, что завершает карьеру. Глава промоушена Дана Уайт пытался уговорить бойца вернуться в спорт, однако 19 марта он сообщил, что россиянин окончательно "ушел на пенсию".
В профессиональной карьере Нурмагомедов одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC он дебютировал в 2012 году. Его рекорд в промоушене — 13-0. В апреле 2018 года Нурмагомедов одержал победу единогласным решением судей над американцем Элом Яквинтой и стал чемпионом UFC в легком весе. На турнире UFC 229 в Лас-Вегасе россиянин победил болевым приемом ирландского экс-чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Также ему удалось успешно провести защиту титула в поединке с Порье, победив соперника удушающим приемом.
Ранее вице-президент бойцовского клуба "Ахмат" Асланбек Бадаев прокомментировал слова главы Чечни Рамзана Кадырова об экс-чемпионе UFC Хабибе Нурмагомедове.
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