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Боец UFC провалил взвешивание из-за трагедии

Lenta.ru
2 часа назад
Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Рафаэль Алвеш раскрыл причины провала взвешивания перед февральским турниром Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщает MMA Fighting.
Боец UFC провалил взвешивание из-за семейных проблем
Фото: Chris Unger / Zuffa LLCChris Unger / Zuffa LLC
В феврале 2020-го Алвеш превысил лимит на пять килограммов. Первоначально бразилец сослался на пищевое отравление. Его поединок с Пэтом Сабатини отменили.
Перед турниром, намеченным на 22 мая, Алвеш раскрыл истинную причину провала взвешивания. Бразильский боец рассказал, что в тот момент пережил личную трагедию. У супруги Алвеша произошел выкидыш.
На турнире UFC 22 мая Алвешу предстоит провести поединок с россиянином Дамиром Исмагуловым. Соперник бразильца провел в UFC три поединка и одержал три победы.
На счету Алвеша 19 побед при девяти поражениях.
MMA,
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