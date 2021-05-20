Боец UFC провалил взвешивание из-за семейных проблем

Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Рафаэль Алвеш раскрыл причины провала взвешивания перед февральским турниром Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщает MMA Fighting.

Фото: Chris Unger / Zuffa LLC Chris Unger / Zuffa LLC

В феврале 2020-го Алвеш превысил лимит на пять килограммов. Первоначально бразилец сослался на пищевое отравление. Его поединок с Пэтом Сабатини отменили.

Перед турниром, намеченным на 22 мая, Алвеш раскрыл истинную причину провала взвешивания. Бразильский боец рассказал, что в тот момент пережил личную трагедию. У супруги Алвеша произошел выкидыш.

На турнире UFC 22 мая Алвешу предстоит провести поединок с россиянином Дамиром Исмагуловым. Соперник бразильца провел в UFC три поединка и одержал три победы.