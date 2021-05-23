Дамир Исмагулов одержал четвертую победу в UFC

Российский боец казахского происхождения Дамир Исмагулов (23-1) победил по очкам бразильца Рафаэла Алвеса (19-10) на турнире UFC в Лас-Вегасе. Эта победа стала для бойца четвёртой в четырёх поединках в организации.

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Исмагулов, проводивший первый поединок за два года, из-за травмы и последующей операции пропустил на первых секундах тяжёлый удар, оказался в нокдауне и выдержал удушение гильотиной, а затем сам перешёл в наступление в партере жёсткими ударами по корпусу. Во втором раунде Дамир в стойке приспособился к сопернику и начал расстреливать его джебом, периодически подключая и ударную правую руку, которой и отправил в нокдаун соперника.

Исмагулов продолжил работать с дистанции, не ставя задачи во что бы то ни стало завершить бой досрочно. Алвес снова попытался удивить россиянина ударом коленом и гильотиной, но в результате лишь потерял позицию в партере. В концовке Исмагулов устал и стал проигрывать бразильцу в разменах, пропустив несколько ощутимых ударов, а перевести соперника ещё раз в партер не сумел. Однако по итогам трёх раундов судьи отдали победу российскому казаху со счётом 29:28.