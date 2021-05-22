Секс-символ Bellator потерпела первое поражение в карьере

Ранее сообщалось, что команда футболистов Strikers нанесла первое поражение регбистам Rugby Tacklers в «Лиге звёзд спорта» по Counter-Strike: Global Offensive. Встреча закончилась со счётом 16:10. Эта победа вывела футбольную сборную на второе место лиги — регбисты остались на первом месте за счёт лучшей разницы выигранных раундов в сезоне. Капитан регбистов Кирилл Зиновьев
объяснил поражение отличным началом матча со стороны Strikers. Во втором матче дня встречались команды фигуристов Figure Skaters и бойцы смешанных единоборств MMA Hammers. Бойцы уступили со счётом 9:16.