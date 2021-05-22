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Секс-символ Bellator проиграла впервые в карьере

Newsru.com
6 часов назад
Боец смешанного стиля (MMA) Валери Лореда из США потерпела первое поражение в карьере, передаёт Lenta.ru.
Секс-символ Bellator потерпела первое поражение в карьере
Фото: InstagramInstagram
Единогласным решением судей американка проиграла соотечественнице Ханне Гай в бою на турнире Bellator 259, который состоялся в Анаксвилле. Поединок прошёл в ночь на 22 мая и продлился три раунда.
Для 22-летней Лореды это поражение стало первым в профессиональной карьере.
Ранее сообщалось, что команда футболистов Strikers нанесла первое поражение регбистам Rugby Tacklers в «Лиге звёзд спорта» по Counter-Strike: Global Offensive. Встреча закончилась со счётом 16:10. Эта победа вывела футбольную сборную на второе место лиги — регбисты остались на первом месте за счёт лучшей разницы выигранных раундов в сезоне. Капитан регбистов Кирилл Зиновьев объяснил поражение отличным началом матча со стороны Strikers. Во втором матче дня встречались команды фигуристов Figure Skaters и бойцы смешанных единоборств MMA Hammers. Бойцы уступили со счётом 9:16.
MMA,Кирилл Зиновьев,Lenta.ru,
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