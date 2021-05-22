Вартанян победил Силву на турнире Open FC в Москве

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Известный российский боец армянского происхождения, выступающий в полулёгком весе Эдуард Вартанян (22-4) победил по очкам бразильца Мишела Силву (22-9-1) на четвёртом турнире российской лиги Open FC в Москве.

Вартанян сразу сбил бразильца лоу-киком и занял доминирующую позицию в партере. Бразилец дважды попытался безуспешно задушить его треугольником, а Вартанян не добился больших успехов в позиции сверху. В стойке долговязый бразилец старался использовать преимущество в длине конечностей, а задачей Эдуарда было сократить дистанцию и использовать преимущество в скорости. В концовке второго раунда он снова взял бой под контроль в партере.

В третьем раунде Вартанян уже легко стянул соперника вниз, воспользовавшись его усталостью на фоне экстремальной весогонки. В этой пятиминутке Вартанян успел потревожить соперника жёсткими ударами сверху, но при этом бразилец защитился и дотерпел до конца боя, по итогам которого судьи отдали победу Вартаняну со счётом 30:27 и 29:28 (двое).

В соглавном поединке вечера россиянин Евгений Ерохин победил техническим нокаутом во втором раунде соотечественника Владимира Селивёрствова и завоевал титул чемпиона Open FC в полутяжёлом весе. В ещё одном чемпионском поединке в полулёгком весе бразилец Бруно Роверсо победил техническим нокаутом в третьем раунде россиянина Александра Грозина.