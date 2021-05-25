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Бойцу Чимаеву сделали операцию в Чечне

News.ruиещё 3
3 часа назад
Шведскому бойцу UFC чеченского происхождения Хамзату Чимаеву сделали операцию на щитовидной железе в Чеченской республике. Об этом сообщает ЧГТРК «Грозный».
Бойца Чимаева прооперировали в Чечне
Фото: khamzat_chimaev/instagram.comkhamzat_chimaev/instagram.com
Была операция на щитовидку, половину убрали или полностью убрали, я не знаю. Сейчас очень хорошо себя чувствую. Спарринги, борьба, грепплинг, качка — всё хорошо идёт, — рассказал Чимаев.
Также боец отметил, что врачи поработали хорошо, а сделать операцию помог глава республики Рамзан Кадыров. Чимаев провёл последний бой в сентябре 2020 года, нокаутировав Джеральда Меершарта. Всего на его счету три победы в трёх поединках в UFC.
Как сообщалось ранее, боец UFC Хамзат Чимаев отреагировал на слова другого представителя UFC — Абубакара Нурмагомедова. Ранее Абубакар припомнил бойцу чеченского происхождения, как он некогда покинул родину и просил убежища в Швеции, а затем вернулся в Чечню и нашёл «зону комфорта».
MMA,Хамзат Чимаев,Абубакар Нурмагомедов,Рамзан Кадыров,
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