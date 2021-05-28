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Фьюри: я силён как бык. Пройдусь по Уайлдеру, как бульдозер

Чемпионат.com
10 часов назад
Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри дал понять, что намерен нокаутировать бывшего обладателя соответствующего пояса Деонтея Уайлдера. Третий бой Фьюри — Уайлдер состоится 24 июля.
Фьюри: "Пройдусь по Уайлдеру, как бульдозер"
Фото: ReutersReuters
«Я силён как бык. В этот раз пройдусь по Уайлдеру, как бульдозер. Это год Цыганского Короля», — написал Фьюри в «Инстаграме», прикрепив текст к видео тренировки.
В декабре 2018 года первый бой Фьюри — Уайлдер завершился вничью. В феврале 2020 года британец нокаутировал американца и отобрал у него пояс WBC в тяжёлом весе. На счету Фьюри 30 побед и одна ничья в профессиональном боксе, у Уайлдера 42 победы, одно поражение и одна ничья.
MMA,Тайсон Фьюри,
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