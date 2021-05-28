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Тренер по кикбоксингу изнасиловал 14-летнюю ученицу

Алиса Селезнёва
10 часов назад
Ишимбайский городской суд арестовал 33-летнего тренера по кикбоксингу, обвиняемого в изнасиловании своей 14-летней ученицы. Об этом сообщил СК России по Башкирии.
Тренер по кикбоксингу изнасиловал 14-летнюю ученицу
Фото: ТАССТАСС
По данным ведомства, инцидент произошел 18 мая.
«Обвиняемый, являющийся тренером секции кикбоксинга в городе Ишимбай, находясь в помещении тренерской комнаты совершил преступление против половой неприкосновенности своей 14-летней воспитанницы», - говорится в сообщении.
В СК России отметили, что девочка обо всем рассказала родителям, а те обратились к правоохранителям. Тренер арестован до 25 июля 2021 года, расследование уголовного дела продолжается.
«Рамблер» писал, что ранее во Франции по обвинению в серии домогательств к ученицам арестован тренер по фигурному катанию Жиль Бейер. Первой о неспортивном поведении известного наставника рассказала спортсменка Сара Абитболь, она отметила, что подвергалась насилию на протяжении нескольких лет.
MMA,СКР,
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