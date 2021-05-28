Тренер по кикбоксингу изнасиловал 14-летнюю ученицу

«Рамблер» писал, что ранее во Франции по обвинению в серии домогательств к ученицам арестован тренер по фигурному катанию Жиль Бейер. Первой о неспортивном поведении известного наставника рассказала спортсменка Сара Абитболь, она отметила, что подвергалась насилию на протяжении нескольких лет.