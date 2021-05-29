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Нурмагомедов отказался ехать в Абхазию из-за санкционных угроз США

News.ru
2 часа назад
Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов не приедет в Абхазию, где должен был участвовать в мероприятиях, посвящённых Дню защиты детей. Причиной стало санкционное давление со стороны США и Грузии. Об этом написано на странице Государственного комитета Абхазии по делам молодёжи и спорту в социальной сети Facebook.
Хабиб отказался от визита в Абхазию
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ruСергей Лантюхов/NEWS.ru
По данным комитета, визит Хабиба оказался сорван в связи с «прямыми угрозами аннулирования американской визы, ограничения спортивной деятельности в UFC и расторжения контрактов в США». Об этом ведомству рассказал менеджер спортсмена Ризван Магомедов.
В комитете также сообщили, что ранее Нурмагомедов подтверждал свой визит в ходе телефонного разговора с президентом Абхазии Асланом Бжанией.
Нурмагомедов передал слова благодарности народу, юным спортсменам Абхазии за интерес и поддержку и сожалеет из-за сложившихся, не зависящих от него обстоятельств, — сообщили в ведомстве.
Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов завоевал чемпионский пояс UFC в лёгком весе 7 апреля 2018 года в поединке с американцем Элом Яквинтой. После этого он трижды защищал титул.
32-летний спортсмен всего провёл в октагоне 29 боёв и не потерпел ни одного поражения. В октябре прошлого года россиянин объявил о завершении карьеры.
Ранее сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов отказался от поединка с американским боксёром Флойдом Мейвезером за $100 млн.
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