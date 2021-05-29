Хабиб отказался от визита в Абхазию

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов не приедет в Абхазию, где должен был участвовать в мероприятиях, посвящённых Дню защиты детей. Причиной стало санкционное давление со стороны США и Грузии. Об этом написано на странице Государственного комитета Абхазии по делам молодёжи и спорту в социальной сети Facebook.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По данным комитета, визит Хабиба оказался сорван в связи с «прямыми угрозами аннулирования американской визы, ограничения спортивной деятельности в UFC и расторжения контрактов в США». Об этом ведомству рассказал менеджер спортсмена Ризван Магомедов

В комитете также сообщили, что ранее Нурмагомедов подтверждал свой визит в ходе телефонного разговора с президентом Абхазии Асланом Бжанией.

Нурмагомедов передал слова благодарности народу, юным спортсменам Абхазии за интерес и поддержку и сожалеет из-за сложившихся, не зависящих от него обстоятельств, — сообщили в ведомстве.

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов завоевал чемпионский пояс UFC в лёгком весе 7 апреля 2018 года в поединке с американцем Элом Яквинтой . После этого он трижды защищал титул.

32-летний спортсмен всего провёл в октагоне 29 боёв и не потерпел ни одного поражения. В октябре прошлого года россиянин объявил о завершении карьеры.