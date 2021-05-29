Хабиб отказался от визита в Абхазию

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов не приедет в Абхазию, где должен был участвовать в мероприятиях, посвящённых Дню защиты детей. Причиной стало санкционное давление со стороны США и Грузии. Об этом написано на странице Государственного комитета Абхазии по делам молодёжи и спорту в социальной сети Facebook.
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ruСергей Лантюхов/NEWS.ru
По данным комитета, визит Хабиба оказался сорван в связи с «прямыми угрозами аннулирования американской визы, ограничения спортивной деятельности в UFC и расторжения контрактов в США». Об этом ведомству рассказал менеджер спортсмена Ризван Магомедов.