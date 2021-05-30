Нурмагомедов закрыл вопрос о возвращении в MMA

Осенью 2020-го Нурмагомедов завершил выступления в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). В своем последнем поединке россиянин в третий раз в карьере защитил пояс чемпиона организации в легком весе. Глава UFC Дэйна Уайт неоднократно общался с Нурмагомедовым относительно возможного возобновления карьеры.