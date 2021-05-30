"Проект UFC": Хабиб ответил Кадырову

Cвой последний бой Хабиб провел в октябре 2020 года, победив представителя США Джастина Гэтжи
. Бой закончился во втором раунде, после того, как россиянин применил болевой прием «треугольник». После этого сразу в октагоне Хабиб заявил, что завершил карьеру. Однако, позже ходило много разговоров о том, что россиянин может вернуться в октагон, чтобы одержать 30-ю победу. Между главой UFC Даной Уайтом и Хабибом даже были переговоры на эту тему. В марте Хабиб принял окончательное решение о завершении карьеры.Он покинул спорт в качестве непобежденного бойца. В его активе 29 побед в 29 боях в смешанных единоборствах.