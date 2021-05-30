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Хабиб отреагировал на слова Кадырова в свой адрес

Vprognoze.ru
2 часа назад
Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о нашумевших словах главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Напомним, ранее Кадыров назвал Хабиба проектом UFC, а также отметил, что он никогда не выходил в октагон с флагом России или Дагестана.
"Проект UFC": Хабиб ответил Кадырову
Фото: ReutersReuters
«Я не считал, на это стоит реагировать. Я решил пропустить это. Я тоже в жизни делал разные высказывания и хорошие и плохие. Каждый человек имеет свое мнение, пусть оно будет. В выражении «проект UFC» я не вижу оскорблений», - сказал Хабиб.
Cвой последний бой Хабиб провел в октябре 2020 года, победив представителя США Джастина Гэтжи. Бой закончился во втором раунде, после того, как россиянин применил болевой прием «треугольник». После этого сразу в октагоне Хабиб заявил, что завершил карьеру. Однако, позже ходило много разговоров о том, что россиянин может вернуться в октагон, чтобы одержать 30-ю победу. Между главой UFC Даной Уайтом и Хабибом даже были переговоры на эту тему. В марте Хабиб принял окончательное решение о завершении карьеры.Он покинул спорт в качестве непобежденного бойца. В его активе 29 побед в 29 боях в смешанных единоборствах.
MMA,Джастин Гэтжи,Хабиб Нурмагомедов,Рамзан Кадыров,
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