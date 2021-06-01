Украинец Можаров подписал контракт с UFC

Аскар Можаров подписал контракт с Абсолютным бойцовском чемпионатом (UFC). Об этом спортсмен рассказал ТАСС.
Фото: @askar.mozharov@askar.mozharov
В апреле Можаров победил в поединке в лиге боев на голых кулаках в США. После этого он должен был выступить на турнире организации PFL, но бой был отменен.
"Да, я подписал контракт с UFC", - сказал Можаров.
По информации ТАСС, боец проведет дебютный поединок 28 августа против Дастина Джакоби.
На счету 26-летнего Можарова 23 победы и семь поражений в ММА.