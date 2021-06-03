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Источник: Нурмагомедов подпишет контракт с ФК «Легион Динамо»

RT на русскомиещё 8
5 часов назад
Российский боец смешанных единоборств (MMA) Хабиб Нурмагомедов подпишет контракт с футбольным клубом «Легион Динамо».
Нурмагомедов подпишет контракт с футбольным клубом
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как сообщает журналист Иван Карпов на своей странице в Telegram, Нурмагомедов и президент клуба Шамиль Лахиялов договорились о подписании контракта.
Отмечается, что контракт не подписан, а графа «Зарплата» не заполнена.
Ранее сообщалось, что Нурмагомедов отказался посетить Абхазию из-за санкций США.
MMA,Шамиль Лахиялов,Хабиб Нурмагомедов,
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