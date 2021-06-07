Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Матч-центр
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Войти в почту

Шлеменко объявил о создании собственного промоушена

RT на русском
7 часов назад
Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко объявил о создании собственного промоушена.
Шлеменко объявил о создании собственного промоушена
Фото:  пресс-служба RCC пресс-служба RCC
Как сообщил сам Шлеменко на странице школы единоборств «Шторм» в Instagram, промоушен получил название Shlemenko Fighting Championship (SFC).
Отмечается, что первый турнир новой организации запланирован на 20 июня в Омске.
В послужном списке 36-летнего Шлеменко 60 побед и 13 поражений в смешанных единоборствах. Свой последний на данный момент бой он провёл 7 мая на турнире AMC Fight Nights 101 во Владивостоке, победив решением судей бразильца Марсио Сантоса.
Ранее сообщалось, что Константин Цзю намерен создать свою промоутерскую компанию.
MMA,Александр Шлеменко,Константин Цзю,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себеСчет
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВангаИменаКалендарь МайяДизайн человекаВосточный гороскопРетроградный МеркурийНумерологияЗодиакПсихологияЛунный календарьСонникГадания2021 год2020 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители