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Экс-чемпион UFC снялся с боя из-за отека мозга

Газета.Ruиещё 2
7 часов назад
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе Фабрисиу Вердум был вынужден отказаться от боя против Брендона Сайлеса в промоушене Professional Fighters League (PFL) из-за отека мозга, сообщает MMA Fighting со ссылкой на менеджера бойца.
Экс-чемпион UFC снялся с боя из-за отека мозга
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Сам Вердум заявил, что в молодости часто скрывал травмы ради возможности проводить поединки, однако в 43 года ему необходимо слушать врача.
«Я хочу иметь возможность наслаждаться жизнью рядом с дочерьми и видеть, как они растут. И это правильно в данный момент. Я в порядке и скоро смогу вернуться к тренировкам», — сказал бразилец.
В профессиональной карьере Вердум провел 33 поединка, в которых одержал 24 победы и потерпел девять поражений. В феврале 2015 года он победил техническим нокаутом Марка Ханта и завоевал титул временного чемпиона UFC в тяжелом весе. Спустя полгода бразилец подтвердил статус чемпиона промоушена, одержав победу над Кейном Веласкесом удушающим приемом.
Ранее сообщалось, что бойца смешанного стиля (MMA) Илью Ефимова госпитализировали с разрывом селезенки после турнира в Москве.
MMA,Марк Хант,Илья Ефимов,
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