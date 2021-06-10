Экс-чемпион UFC снялся с боя из-за отека мозга

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе Фабрисиу Вердум был вынужден отказаться от боя против Брендона Сайлеса в промоушене Professional Fighters League (PFL) из-за отека мозга, сообщает MMA Fighting со ссылкой на менеджера бойца.

Сам Вердум заявил, что в молодости часто скрывал травмы ради возможности проводить поединки, однако в 43 года ему необходимо слушать врача.