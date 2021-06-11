Лучший боец Ингушетии сделает еще один шаг к мировому признанию

В ночь на 13 июня по московскому времени в Глендейле в спортивно-развлекательном комплексе Хила Ривер-арена состоится турнир UFC 263. В рамках предварительного карда свой пятый бой в UFC непобежденный экс-чемпион M-1 Global Мовсар Евлоев . Его соперником станет канадец Хаким Даводу. Делаем прогнозы, изучаем котировки букмекеров, а также рассказываем, где можно будет смотреть трансляцию поединка.

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Когда начнется бой Мовсар Евлоев — Хаким Даводу, где его смотреть

Поединок ориентировочно начнется в 03:00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно будет смотреть на UFC TV (приложение Wink) и видеосервисе UFC Fight Pass.

Коэффициенты букмекеров на бой Мовсар Евлоев — Хаким Даводу

Аналитики БЕТСИТИ уверены в победе Мовсара Евлоева. Такой итог оценивается коэффициентом 1.40. На успех Хакима Даводу предлагается ставить за 3.10. Сделать прогноз на бой Мовсар Евлоев — Хаким Даводу можно с приветственным бонусом до 10000 рублей.

Расклады перед боем

Полулегкий дивизион UFC не остается без крепкого бойца из России. На смену поставившего карьеру на паузу Забита Магомедшарипова в топ-15 UFC вошел лучший боец Ингушетии Мовсар Евлоев.

Мовсар обладает арсеналом настоящей звезды ММА. Борьба — есть, грэпплинг — на месте, ударка — тоже при нем. Но главное, что делает Евлоева по-настоящему уникальным бойцом, — сумасшедшая выносливость. Он один из редких бойцов в UFC, кто может драться в высоком темпе все пять раундов.

Именно поэтому Евлоев не форсирует события в клетке и последовательно избивает соперников на протяжении всего боя, пользуясь преимуществом своего бездонного бензобака (все четыре победы в UFC — решениями).

Мовсару важно забраться по карьерной лестнице до пятираундовых поединков, чтобы еще лучше использовать свое главное оружие. Но впереди у россиянина бой с, пожалуй, первым стилистически неудобным соперником. По крайней мере, на бумаге все выглядит именно так.

Хаким Даводу — боец, которому удалось нивелировать сильные стороны Зубайры Тухугова — остановил шесть попыток тейкдауна из семи — и перебить его в стойке (69 ударов против 35).

Даводу — базовый кикбоксер с 88% защитой от тейкдаунов. В отличие от того же Евлоева, который старается поражать голову соперника, Даводу наносит ущерб по всем трем основным направлениям — голове, ногам и туловищу. Бойца с настолько прокаченными навыками в стойке в карьере Евлоева в UFC еще не было.

Прогноз на бой Мовсар Евлоев — Хаким Даводу

Несмотря на более разносторонний арсенал в стойке, Даводу не должен стать серьезной проблемой для Евлоева, если Мовсар будет комбинировать ударку и борьбу, а также работать в высоком темпе. Главная задача — сделать так, чтобы канадец устал к третьему раунду.

Досрочная победа здесь маловероятна. Оба бойца держат удар и находятся на пике (Евлоеву 27 лет, Даводу — 29). Получить существенный урон за три раунда никто из них не успеет.