Бойца Вагабова заподозрили в убийстве

Бивасалиев сообщил, что племянника Алиева избили несколько дней назад, впоследствии он скончался в больнице.

На счету 29-летнего Ислама Вагабова две победы в двух поединках в смешанных единоборствах. Последний поединок он провёл в августе 2019 года, победив Али Куштавато техническим нокаутом в первом раунде.