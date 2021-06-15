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Чемпионат Европы по футболу 2020

Боец MMA объявлен в розыск как возможный участник убийства племянника экс-главы Дагестана

Чемпионат.comиещё 2
13 часов назад
Российский боец смешанных единоборств Ислам Вагабов объявлен в розыск по подозрению в соучастии в убийстве племянника бывшего президента Дагестана Муху Алиева. Об этом сообщил лавный редактор журнала «Дагестан» Магомед Бисавалиев.
Бойца Вагабова заподозрили в убийстве
Фото: InstagramInstagram
Бивасалиев сообщил, что племянника Алиева избили несколько дней назад, впоследствии он скончался в больнице.
«Избитый три дня назад племянник Муху Алиева, по инсайду, сегодня скончался в больнице. Говорят, к его избиению причастен боец ММА Ислам Вагабов и он объявлен в розыск», — написал Бисавалиев в своём «инстаграме».
На счету 29-летнего Ислама Вагабова две победы в двух поединках в смешанных единоборствах. Последний поединок он провёл в августе 2019 года, победив Али Куштавато техническим нокаутом в первом раунде.
MMA,Ислам Вагабов,Муху Алиев,
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