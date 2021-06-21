Также тренер отметил, что Емельяненко нужно самому захотеть закодироваться и искать выходы для решения этой проблемы, а если он верующий, то просить об этом у бога. В ином случае спортсмен, по мнению Исмаилова, сможет участвовать только в шоу-поединках с такими соперниками, как Джиган.