Рамазан Исмаилов, старший брат и тренер бывшего соперника Александра Емельяненко Магомеда Исмаилова, предостерёг Александра о возможной смерти от алкоголизма в интервью YouTube-каналу «Ушатайка».
Если Емельяненко не остановится, это может привести к смерти. Можно инвалидом стать. Даже, как мы видели в последний раз, — такое состояние может быть у человека. Просто может забыть о спорте, — рассказал Исмаилов.
Также тренер отметил, что Емельяненко нужно самому захотеть закодироваться и искать выходы для решения этой проблемы, а если он верующий, то просить об этом у бога. В ином случае спортсмен, по мнению Исмаилова, сможет участвовать только в шоу-поединках с такими соперниками, как Джиган.
Как сообщалось ранее, Фёдор Емельяненко негативно высказался о возможном поединке брата с Джиганом, заявив, что рэперы должны выступать на сцене, а бойцы драться друг с другом.