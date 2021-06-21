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Чемпионат Европы по футболу 2020

Александра Емельяненко предостерегли от возможной смерти

News.ruиещё 1
10 часов назад
Рамазан Исмаилов, старший брат и тренер бывшего соперника Александра Емельяненко Магомеда Исмаилова, предостерёг Александра о возможной смерти от алкоголизма в интервью YouTube-каналу «Ушатайка».
Если Емельяненко не остановится, это может привести к смерти. Можно инвалидом стать. Даже, как мы видели в последний раз, — такое состояние может быть у человека. Просто может забыть о спорте, — рассказал Исмаилов.
Также тренер отметил, что Емельяненко нужно самому захотеть закодироваться и искать выходы для решения этой проблемы, а если он верующий, то просить об этом у бога. В ином случае спортсмен, по мнению Исмаилова, сможет участвовать только в шоу-поединках с такими соперниками, как Джиган.
Как сообщалось ранее, Фёдор Емельяненко негативно высказался о возможном поединке брата с Джиганом, заявив, что рэперы должны выступать на сцене, а бойцы драться друг с другом.
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