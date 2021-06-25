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Чемпионат Европы по футболу 2020

Боец UFC избил свою девушку и разбил ее iPhone 11

Спорт-Экспрессиещё 1
2 часа назад
Легковес UFC Луис Пенья обвиняется в избиении девушки и побоях. Также известно, что в ходе домашнего насилия он разбил ее iPhone 11.
Боец UFC Пенья избил свою девушку
Фото: InstagramInstagram
Согласно MMAFighting.com, инцидент с участием Пеньи предположительно произошел 14 июня. Девушка, с которой боец встречается уже год, позвонила в полицию и сообщила, что Пенья напал на нее после того, как обвинил ее в том, что она смотрит фото других мужчин в Instagram. По словам девушки, имя которой не разглашается, Пенья в гневе разбил телефон, а также избил ее.
Адвокат бойца Даниэль Мартинес, тем временем, заявил, что обвинение «не стоит того листа бумаги, на котором оно напечатано, так как нет никаких доказательств».
MMA,Луис Пенья,
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