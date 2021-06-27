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Чемпионат Европы по футболу 2020

Российский боец Волков проиграл тяжеловесу из топ-3 UFC

Vse42.ruиещё 10
8 часов назад
Выступающий в тяжелом весе российский боец Александр Волков проиграл французу Сирилу Гану в рамках UFC Fight Night в Лас-Вегасе.
"Бой был тяжелый": Волков проиграл тяжеловесу из топ-3 UFC
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Поединок между 32-летним россиянином и 31-летним французом продлился полную дистанцию – пять раундов по пять минут.
В результате все судьи выбрали победителем Сирила Гана. Двое отдали французскому бойцу все раунды, один – четыре из пяти. Волков уже отреагировал на результат поединка в своем Instagram. По его мнению, такое решение судей не является очевидным.
– Бой был тяжелый и равный, и пересмотрев его, мне не кажется все так очевидно. Но я смотрю на него со своей стороны <...> Вернусь в дело как можно скорее (авторский стиль и пунктуация сохранены, – прим.пред), – заявил россиянин.
Победитель данного боя может выйти на титульный поединок против чемпиона тяжелого веса – Фрэнсиса Нганну.
Напомним, что ранее Александр Волков одержал победу нокаутом над Алистаром Оверимом, тогда занимавшим пятую строчку дивизиона.
MMA,Алистар Оверим,Александр Волков,
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