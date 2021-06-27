"Бой был тяжелый": Волков проиграл тяжеловесу из топ-3 UFC

Поединок между 32-летним россиянином и 31-летним французом продлился полную дистанцию – пять раундов по пять минут.
В результате все судьи выбрали победителем Сирила Гана. Двое отдали французскому бойцу все раунды, один – четыре из пяти. Волков уже отреагировал на результат поединка в своем Instagram. По его мнению, такое решение судей не является очевидным.
– Бой был тяжелый и равный, и пересмотрев его, мне не кажется все так очевидно. Но я смотрю на него со своей стороны <...> Вернусь в дело как можно скорее (авторский стиль и пунктуация сохранены, – прим.пред), – заявил россиянин.
Победитель данного боя может выйти на титульный поединок против чемпиона тяжелого веса – Фрэнсиса Нганну.