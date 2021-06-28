«Бить ущербных»: Шлеменко о бое с Моргенштерном

Боец добавил, что со стороны рэпера это был тупой пиар-ход.

Ранее Моргенштерн заявил, что готов будет подраться со Шлеменко только за $20 млн.

Противостояние рэпера и бойца началось после требований Шлеменко запретить пиар и концерты исполнителя, который, по его мнению, разлагает молодёжь. Шлеменко, в частности, назвал Моргенштерна «чертилой». В ответ на это рэпер предложил запретить ММА.