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Чемпионат Европы по футболу 2020

Бывший российский боец UFC получил 5 лет дисквалификации за допинг

News.ruиещё 3
2 часа назад
Российский боец MMA Хадис Ибрагимов дисквалифицирован на пять лет за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба РУСАДА.
Срок дисквалификации Ибрагимова отсчитывается с 15 апреля 2021 года. Хадис Ибрагимов является представителем клуба «Самбо-Питер». Он выступал в соревнованиях по боевому самбо и ММА. Ибрагимов является двукратным чемпионом Европы по боевому самбо.
В смешанных единоборствах он успешно выступал в лиге М-1, где стал чемпионом в полутяжёлом весе, после чего перешёл в UFC. Четыре поражения подряд в сильнейшей лиге мира привели Ибрагимова к увольнению, после чего он не выступал в ММА на высоком уровне.
Как сообщалось ранее, экс-чемпион M-1 Challenge российский полутяж Хадис Ибрагимов проиграл по очкам бразильцу Данило Маркесу на турнире UFC 253 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.
MMA,
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