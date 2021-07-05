Срок дисквалификации Ибрагимова отсчитывается с 15 апреля 2021 года. Хадис Ибрагимов является представителем клуба «Самбо-Питер». Он выступал в соревнованиях по боевому самбо и ММА. Ибрагимов является двукратным чемпионом Европы по боевому самбо.

В смешанных единоборствах он успешно выступал в лиге М-1, где стал чемпионом в полутяжёлом весе, после чего перешёл в UFC. Четыре поражения подряд в сильнейшей лиге мира привели Ибрагимова к увольнению, после чего он не выступал в ММА на высоком уровне.