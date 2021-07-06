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Чемпионат Европы по футболу 2020

«Если он - не бздун, приглашаю на бой»: экс-чемпион UFC Орловский сделал вызов Волкову

Елена Прошина
27 минут назад
Экс-чемпион UFC, живущий в США 42-летний белорус Андрей Орловский пригласил на бой российского тяжеловеса Александра Волкова. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Александра Лютикова.
«Если он - не бздун, приглашаю на бой»: экс-чемпион UFC Орловский сделал вызов Волкову
Фото: UFCUFC
«Если он не бздун, то пусть сразится со мной. Если Орловского, как он сказал, все били, то я готов. Меня задели эти его слова обо мне. Я с радостью бы с ним подрался», — сказал Орловский.
Кроме этого, Орловский, намекая на то, что боец принимает запрещенные препараты, отметил, что одной из причин увольнения Алистара Оверима из UFC могло стать «увлечение кониной».
Напомним, Волков в последнем сражении уступил по очкам французу Сирилю Гану, ставшему претендентом на временное звание чемпиона, а Орловский одержал победу над малоизвестным американцем Чейзом Шерманом.
Также недавно стало известно, что обидчик Александра Волкова в последнем сражении - французский спортсмен Сириль Ган оспорит титул временного чемпиона Ultimate FIghting Championship (UFC) в тяжелом весе с Дерриком Льюисом (США) на турнире в Хьюстоне 7 августа.
Изначально Льюис должен был бороться с чемпионом UFC Франсисом Нганну, однако француз камерунского происхождения не успевает подготовиться к этой дате, о чем сообщил организации. В итоге приняли решение о розыгрыше временного чемпионского титула между Льюисом и Ганом.
Ган удостоился статуса претендента благодаря тому, что одержал победу единогласным решением судей над Александром Волковым на турнире UFC Fight Night 190 в Лас-Вегасе. Бой Льюиса и Гана станет важнейшим событием UFC 265.
MMA,Алистар Оверим,Андрей Орловский,Александр Волков,
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