«Если он - не бздун, приглашаю на бой»: экс-чемпион UFC Орловский сделал вызов Волкову

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«Если он не бздун, то пусть сразится со мной. Если Орловского, как он сказал, все били, то я готов. Меня задели эти его слова обо мне. Я с радостью бы с ним подрался», — сказал Орловский.

Кроме этого, Орловский, намекая на то, что боец принимает запрещенные препараты, отметил, что одной из причин увольнения Алистара Оверима из UFC могло стать «увлечение кониной».

Напомним, Волков в последнем сражении уступил по очкам французу Сирилю Гану, ставшему претендентом на временное звание чемпиона, а Орловский одержал победу над малоизвестным американцем Чейзом Шерманом.

Также недавно стало известно, что обидчик Александра Волкова в последнем сражении - французский спортсмен Сириль Ган оспорит титул временного чемпиона Ultimate FIghting Championship (UFC) в тяжелом весе с Дерриком Льюисом (США) на турнире в Хьюстоне 7 августа.

Изначально Льюис должен был бороться с чемпионом UFC Франсисом Нганну, однако француз камерунского происхождения не успевает подготовиться к этой дате, о чем сообщил организации. В итоге приняли решение о розыгрыше временного чемпионского титула между Льюисом и Ганом.