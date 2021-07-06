"Я против": Минеев об Исмаилове и уличных драках

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«Часто слышу вопрос от журналистов и фанатов: «А вы подерётесь с Магой на улице при встрече?» Объясню свою позицию об уличных драках. Тезисами.

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1. Я против драк на улице, хотя раньше дрался. Соревноваться у меня в крови, но не на улице. Во-первых, уже это перерос, в том числе стал чемпионом, во-вторых, мои сила и навыки порождают ответственность, в третьих, драка означает «я не смог решить конфликт головой».

2. Честно, меня удручают некоторые люди и журналисты, в частности, которые видят в спортсменах единоборств «мясо, готовое драться везде и всюду» и стараются нас спровоцировать. Это неуважение к нам и низко для вас. «Спорт должен объединять», как говорил Расул Магомедалиев.

3. Все конфликты бойцов перед боем это элемент шоу, хотя, на мой взгляд, Магомед уже заигрался в шоу. Не шоу только то, что в клетке: там мы настоящие.

4. Когда хочется подраться на улице, помните: у оппонента может быть нож/травмат или он просто готов вас убивать, а не драться «набирая очки». Оппонент может обладать административным ресурсом и использовать его не по назначению. Любой конфликт, который обычно «даже смысла не имел», может окончиться инвалидностью/летально, человек — существо хрупкое, как и его судьба. Как следствие, вы или он заедете в тюремную камеру (плюс ярлык «нанесенный вред/убийца по неосторожности»), а это горе в семье и выпадание из вашей жизни на годы.

5. Хотите драться — деритесь в зале. Есть уйма направлений от «гуманных» до «мясорубок» вроде самбо, кудо, «армейки», ММА, грепплинга и т.д. Меня, например, несложно найти в моих залах, и я всегда рад новому спарринг-партнёру — при любом исходе боя буду рад познакомиться и пообщаться.

6. Если драться, то за нуждающегося, за справедливость, за то, чтобы остановить зло, но не за гордыню. Не стоит прикрывать словом «честь» своё дурное воспитание, амбиции и желание почесать кулаки.

7. Друзья, кроме развития мышц, читайте книги и общайтесь с умными людьми, это даст вам полезный навык задумываться и просчитывать ситуации наперёд, т.к. лучший бой, которого не было. Помните, умно мыслящая голова и правда — лучшее оружие! Согласны?» — написал Минеев в своём «инстаграме»