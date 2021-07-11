"Неправильный конец": Глава UFC о будущем Макгрегора после травмы

Поединок стал третьим между бойцами. Впервые Макгрегор и Порье встретились в октагоне в 2014 году. Тогда ирландец нокаутировал соперника в первом раунде. В январе 2021-го американец взял реванш, Макгрегор потерпел первое поражение нокаутом в карьере.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях. Поражение стало для него шестым в карьере при 22 победах. Порье был временным чемпионом организации, но не сумел завоевать титул в бою с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. В активе американца 28 побед при шести поражениях, еще один поединок с его участием был признан несостоявшимся.