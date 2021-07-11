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Чемпионат Европы по футболу 2020

Порье заявил о намерении избить Макгрегора на улице

Газета.Ru
1 час назад
Бывший временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дастин Порье заявил, что готов провести еще один поединок против ирландца Конора Макгрегора.
Порье: "Макгрегор грозился убить меня"
Фото: UFCUFC
«Мы подеремся в октагоне или на улице. Он грозился убить меня — за такие слова придется отвечать», — заявил американец на пресс-конференции после турнира UFC 264.
Поединок представителя США против экс-чемпиона промоушена в двух весовых категориях стал главным событием турнира UFC 264, который прошел в Лас-Вегасе на «Ти-Мобайл Арене». В первом раунде Макгрегор сломал ногу и не смог продолжить бой. Рефери зафиксировал победу американца техническим нокаутом.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Для Порье эта победа стала 28-й в 34 поединках. У Макгрегора теперь шесть поражений в 28 боях в профессиональной карьере в смешанных единоборствах.
Этот поединок стал для спортсменов третьим. Первый бой между ними прошел в сентябре 2014 года на турнире UFC 178. Тогда ирландец одержал победу нокаутом в первом раунде. В 2020 году поединок, ставшим главным событием турнира UFC 257, завершился во втором раунде победой представителя США нокаутом.
Ранее Макгрегор оскорбил жену Порье после поражения на турнире UFC 264.
MMA,Конор Макгрегор,Газета.Ru,
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