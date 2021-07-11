Порье: "Макгрегор грозился убить меня"

Бывший временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дастин Порье заявил, что готов провести еще один поединок против ирландца Конора Макгрегора

Фото: UFC UFC

«Мы подеремся в октагоне или на улице. Он грозился убить меня — за такие слова придется отвечать», — заявил американец на пресс-конференции после турнира UFC 264.

Поединок представителя США против экс-чемпиона промоушена в двух весовых категориях стал главным событием турнира UFC 264, который прошел в Лас-Вегасе на «Ти-Мобайл Арене». В первом раунде Макгрегор сломал ногу и не смог продолжить бой. Рефери зафиксировал победу американца техническим нокаутом.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Для Порье эта победа стала 28-й в 34 поединках. У Макгрегора теперь шесть поражений в 28 боях в профессиональной карьере в смешанных единоборствах.

Этот поединок стал для спортсменов третьим. Первый бой между ними прошел в сентябре 2014 года на турнире UFC 178. Тогда ирландец одержал победу нокаутом в первом раунде. В 2020 году поединок, ставшим главным событием турнира UFC 257, завершился во втором раунде победой представителя США нокаутом.