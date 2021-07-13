«Я опасен». Макгрегор продолжил атаки на Порье

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор продолжает атаки на американца Дастина Порье, которому проиграл на UFC 264 после перелома ноги.

Фото: Reuters Reuters

«Я грязный чувак, обещаю тебе. Я опасен», — написал Макгрегор в Twitter в адрес Порье.

Затем ирландец выложил фото Порье с дочерью, подписав ее словом gonezo, что можно перевести как «сумасшедший, спившийся и скурившийся человек»

Посе этого Конор удалил все твиты.

Напомним, это был третий поединок между бойцами. Теперь счет стал 2-1 в пользу Порье.