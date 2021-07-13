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Чемпионат Европы по футболу 2020

«Я опасен». Макгрегор продолжил атаки на Порье

Спорт-Экспрессиещё 20
3 часа назад
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор продолжает атаки на американца Дастина Порье, которому проиграл на UFC 264 после перелома ноги.
«Я опасен». Макгрегор продолжил атаки на Порье
Фото: ReutersReuters
«Я грязный чувак, обещаю тебе. Я опасен», — написал Макгрегор в Twitter в адрес Порье.
Затем ирландец выложил фото Порье с дочерью, подписав ее словом gonezo, что можно перевести как «сумасшедший, спившийся и скурившийся человек»
Посе этого Конор удалил все твиты.
Напомним, это был третий поединок между бойцами. Теперь счет стал 2-1 в пользу Порье.
У Макгрегора в ММА 22 победы и 6 поражений. На счету Порье — 28 побед, 6 поражений, 1 результат боя был признан несостоявшимся.
MMA,Конор Макгрегор,
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